« Mieux respirer avec la sophrologie, l’anti-stress naturel » En ligne/Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

« Mieux respirer avec la sophrologie, l’anti-stress naturel » En ligne/Meudon, 12 avril 2023, Meudon. « Mieux respirer avec la sophrologie, l’anti-stress naturel » Mercredi 12 avril, 12h30 En ligne/Meudon Conférence en ligne, sur accès libre. Inscription au préalable Comment la respiration peut être un allié puissant pour combattre

notre stress quotidien et s’avérer un atout santé indéniable ?

Comment la sophrologie nous offre un panel d’outils riches et efficaces pour mieux respirer, et s’oxygéner au quotidien ?

Nous répondrons à ces questions lors de ce webinaire en partenariat avec Meudon Bien Etre.

Un exposé théorique, un temps de pratique, et un temps pour répondre à vos questions En ligne/Meudon Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « helene.debeunne@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T12:30:00+02:00 – 2023-04-12T13:30:00+02:00

2023-04-12T12:30:00+02:00 – 2023-04-12T13:30:00+02:00 webinaire Respiration

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu En ligne/Meudon Adresse Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 99 Lieu Ville En ligne/Meudon Meudon

En ligne/Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

« Mieux respirer avec la sophrologie, l’anti-stress naturel » En ligne/Meudon 2023-04-12 was last modified: by « Mieux respirer avec la sophrologie, l’anti-stress naturel » En ligne/Meudon En ligne/Meudon 12 avril 2023 En ligne/Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine