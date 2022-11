Mieux dormir avec la sophrologie En ligne/Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Mieux dormir avec la sophrologie En ligne/Meudon, 24 novembre 2022, Meudon. Mieux dormir avec la sophrologie Jeudi 24 novembre, 12h30 En ligne/Meudon

inscription par mail auprès d’Isabelle Talbert-Paris et participation libre auprès Meudon Bien-Être

Webinaire : description de la sophrologie et de ses bienfaits pour gérer certains troubles du sommeil. Pratique puis questions, réponses. En ligne/Meudon Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T12:30:00+01:00

2022-11-24T13:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu En ligne/Meudon Adresse Meudon Ville Meudon Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville En ligne/Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

En ligne/Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Mieux dormir avec la sophrologie En ligne/Meudon 2022-11-24 was last modified: by Mieux dormir avec la sophrologie En ligne/Meudon En ligne/Meudon 24 novembre 2022 En ligne/Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine