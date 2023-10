Photographie : A la manière de William Eggleston – La couleur, sujet expressif avec l’Académie d’art de Meudon En ligne Meudon, 23 janvier 2024, Meudon.

Photographie : A la manière de William Eggleston – La couleur, sujet expressif avec l’Académie d’art de Meudon 23 janvier et 6 février 2024 En ligne Tarif : 55 € le stage de 3 heures (en ligne sur Zoom)

(2 séances d’1h30) / ½ tarif pour les 15 – 20 ans / Pass+ accepté

Par Anne-Sophie SOUDOPLATOFF

Photographe

William Eggleston est un pionnier incontournable de la photographie couleur

américaine des années 1970. Photographe d’objets et de la banalité du quotidien, il est célèbre pour son utilisation novatrice de la couleur, l’intégrant comme un élément à part entière dans ses photographies.

A travers son œuvre, nous serons amenés à nous interroger sur la couleur comme vecteur créatif, et à étudier les questions de sujet, composition et point de vue.

Ouvert à tous niveaux, dès 15 ans

Matériel : Tous types d’appareils photos numériques et smartphones.

En ligne Avenue Le Corbeiller, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T21:30:00+01:00

2024-02-06T20:30:00+01:00 – 2024-02-06T21:30:00+01:00

