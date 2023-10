Photographie : A la manière de Edward Weston – Sculpter en ombre et lumière avec l’Académie d’art de Meudon En ligne Meudon, 14 novembre 2023, Meudon.

Photographie : A la manière de Edward Weston – Sculpter en ombre et lumière avec l’Académie d’art de Meudon 14 et 28 novembre En ligne 55 € le stage de 3 heures (2 séances d’1h30 en ligne) / ½ tarif pour les 15 – 20 ans

Par Anne-Sophie SOUDOPLATOFF

Photographe

Edward Weston est un photographe américain des années 1930 connu pour son approche précise et rigoureuse de la photographie, mettant en valeur la beauté de sujets simples tels que des légumes, coquillages ou des paysages naturels. Photographe des ombres et des lumières, il explore la beauté et la sensualité des formes, portant une attention particulière aux textures et lignes des sujets qu’il photographie.

En parcourant son œuvre, nous aborderons les différentes techniques pour sculpter en ombre et lumière nos images.

Ce stage allie théorie et pratique avec un retour personnalisé entre les deux séances.

Ouvert à tous

Matériel : tous types d’appareils photos numériques et smartphone.

Minimum de 6 inscrits

En ligne Avenue Le Corbeiller, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France
contact@academiedartmeudon.com
http://www.academiedartmeudon.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

