Conférence « Quelles aides financières pour rénover mon logement individuel ? » Mardi 14 mars, 18h30 En ligne

Entrée gratuite sur inscription Au cours de cette conférence animée par deux conseiller.e.s France Rénov’, vous découvrirez l’ensemble des aides financières existantes : types de travaux subventionnés, montants, conditions requises, dossiers à effectuer, etc. Cette conférence sera également l’occasion de vous présenter les nouvelles aides de GPSO, « Seine Ouest Rénov’ », qui permettent d’accompagner tous les projets de rénovation énergétique ambitieux (à partir de 35% de gain énergétique) quelque soient les revenus du propriétaire. Venez les découvrir avant d’enclencher votre projet, le 14 mars prochain, en ligne ! En ligne Grand Paris Seine Ouest Meudon 92190 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

