Webconférence « Quelles aides pour financer la rénovation de ma copropriété ? »

Meudon

Webconférence « Quelles aides pour financer la rénovation de ma copropriété ? »
Jeudi 26 janvier 2023, 18h30
En ligne

Entrée gratuite sur inscription

Découvrez l’ensemble des aides financières pour les projets collectifs en copropriété, avec l’animation d’une conseillère France Rénov’ spécialiste du sujet ! En ligne Grand Paris Seine Ouest Le Val Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Sur le territoire de GPSO, 75% des logements sont des appartements en copropriété et beaucoup d’entre elles ont été construites avant les années 70 : l’amélioration de leur performance énergétique est essentielle. Pour encourager les copropriétaires à rénover, de nombreuses aides financières existent, du niveau national au niveau local. Certaines financent les prestations en amont des travaux (études, diagnostics) et d’autres certains types de travaux. Alors, comment en faire bénéficier votre copropriété ? Quelles sont les conditions requises et les dossiers à remplir ? Animée par deux conseillères France Rénov’ spécialistes des copropriétés, cette conférence vous aidera à y voir plus clair. Rendez-vous le 26 janvier prochain, en ligne ! Informations pratiques : Jeudi 26 janvier à 18h30, en ligne

Inscription gratuite mais obligatoire

Lien de connexion envoyé par e-mail

