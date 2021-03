En ligne : Made in Asia 2021 Association tchin-tchine, 10 avril 2021-10 avril 2021, Toulouse.

### Festival des cultures d’Asie

Du 10 au 18 avril 2021, loin des clichés exotiques, le festival **Made in Asia**, se donne pour mission de faire mieux comprendre la réalité de l’Asie contemporaine, ses évolutions, ses contradictions, et de tisser des passerelles entre Orient et Occident.

Cette nouvelle édition se déroulera principalement en ligne, sur [madeinasia.fr.](https://www.madeinasia.fr) Elle présentera des œuvres et des artistes venus de plusieurs pays d’Asie : Chine, Corée du Sud, Vietnam, et Japon, et aussi des artistes français et mixtes qui portent une vision propre des différents univers artistiques et culturels de ce continent.

Expositions, spectacles, conférences, ateliers, découvertes littéraires et cinématographiques… le festival conserve son caractère pluridisciplinaire, et porte à votre attention des projets tous plus fascinants les uns que les autres.



Et si la situation sanitaire le permet en avril, ces événements pourront avoir lieu dans les cinémas, bibliothèques, librairies, maisons de quartier, et autres lieux de spectacles et d’expositions à Toulouse, Tournefeuille, et dans la région Occitanie.

Mais en attendant, rendez-vous sur [madeinasia.fr,](https://www.madeinasia.fr/) le 10 avril !

### Les Temps forts

* ****Cinéma LGBTQI+** _** »In Queering »**_ :** Série d’oeuvres documentaires et de fictions mettant en lumière la réalité des défis, cheminements, évolutions, et espoirs qu’expérimentent les personnes issues de la communauté LGBTQI+ en Chine et d’autres pays d’Asie, aujourd’hui comme il y a dix ans, à échelle personnelle comme collective.

Projection d’un film diffusé gratuitement tous les soirs à 20h30, en VOD, du lundi au samedi. Conférence avec Doris Yeung et Fan Popo, le dimanche 18 avril à 20h30, [sur madeinasia.fr ](https://www.madeinasia.fr/session/cinema-in-queering/)

* **Exposition virtuelle _ »Travailleurs d’Indochine »_ : **exposition photo, sélectionnée par l'[Espace des Diversités et de la Laïcité](https://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil), à la mémoire des travailleurs et des soldats indochinois de la région toulousaine pendant les deux guerres mondiales, et [accessible gratuitement sur madeinasia.fr](https://www.madeinasia.fr/session/exposition-les-travailleurs-indochinois/)

* **Exposition virtuelle « **_**Okinawa Paradox »** : [Okinawa Paradox](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34028/En%20ligne%20%3A%20Okinawa%20Paradox)_ se compose de photos prises pendant la résidence du photographe Joan Tomás, sur l’île japonaise, alternées avec les phrases des écrivains, écrites après leurs passages à Okinawa.

* **Exposition « Ngo Le Chien »** : exposition créée autour de l’œuvre littéraire [« Ngo Le Chien »](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33079/Ngo%20Le%20Chien%20) met en lumière les extraits du livre les plus frappants, grâce à une série de clichés réalisés par la photographe IKAT, au Vietnam, du 12 avril au 22 mai, à la Maison de quartier de Rangueil. Disponible également sur [madeinasia.fr](https://www.madeinasia.fr/session/ngo-le-chien/)

* **Concert live gratuit « _The Thin Place »_ : **la rencontre entre la musique et les chants de [Fanel](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32944/The%20Thin%20Place), sur les visuels du photographe Joan Tomas. Ses photos, puissantes et oniriques, remplissent la scène de mouvement et d’atmosphère pour accompagner la musique et la danse, [le mercredi 14 avril à 20h30 sur madeinasia.fr](https://www.madeinasia.fr/session/concert-the-thin-place/)

* **Spectacle live gratuit de théâtre d’ombres chinoises :** représentation de la compagnie toulousaine du Théâtre des ombres. Un spectacle qui perpétue les traditions tout en innovant dans le jeu d’ombres, [le jeudi 15 avril à 20h sur madeinasia.fr](https://www.madeinasia.fr/session/spectacle-theatre-des-ombres/) . Ateliers de création de marionnettes traditionnelles pour les 6-12 ans, en ligne sur inscription, les 11, 14 et 16 avril à 17h.

### Plus d’infos

[Retrouvez le programme détaillé sur le site du Festival Made in Asia ](https://www.madeinasia.fr/)

### Infos pratiques

Les concerts, interviews, films seront diffusés sur la [chaîne Viméo de ce festival,](https://vimeo.com/madeinasia) et les ateliers Yoga sur Zoom.

Toutes les manifestations sont gratuites ou en participation libre

