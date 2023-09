Comment accompagner la maintenabilité de vos produits ? En ligne Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Comment accompagner la maintenabilité de vos produits ? En ligne Lyon, 20 octobre 2023, Lyon. Comment accompagner la maintenabilité de vos produits ? Vendredi 20 octobre, 11h00 En ligne Ce webinar proposé par Axess, en partenariat avec nexper, sera l’occasion de discuter de plusieurs aspects essentiels pour accompagner la maintenabilité de vos produits grâce à l’outil métier Spelog : Informer vos clients et utilisateurs sur les pièces ou produits réparables : Nous aborderons l’importance de fournir des informations claires et accessibles à vos techniciens concernant les pièces ou produits réparables. Cela permettra d’encourager la réparation plutôt que le remplacement, contribuant ainsi à réduire les déchets et à promouvoir la durabilité. Proposer un catalogue de pièces de rechange simple et intuitif : Nous explorerons la mise en place d’un catalogue de pièces de rechange convivial qui facilite la recherche et la commande de pièces nécessaires pour la réparation. Cette approche simplifiée améliorera l’expérience de vos techniciens. Créer et diffuser du contenu pour aider au montage/démontage via vidéos, tutos, etc. : Nous explorerons l’essentiel des contenus pédagogiques, notamment les tutoriels vidéo, et leur rôle crucial dans le soutien de vos techniciens de maintenance. Nous verrons aussi comment ces ressources contribuent à améliorer l’expérience de vos clients, tout en optimisant vos programmes de formation. L’objectif ? Renforcer la maintenabilité de vos équipements, réduisant ainsi la charge support après-vente. En parallèle, cette démarche vous permettra de vous démarquer de la concurrence et d’offrir un service client de première classe. Rejoignez-nous lors de ce webinar pour approfondir ces sujets cruciaux et découvrir des stratégies pratiques pour améliorer la maintenabilité de vos produits tout en renforçant la relation avec vos techniciens ! En ligne 45 avenue leclerc Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/p/17716e68-6587-4c65-9c1c-6c8f07dbad0a/live?s=ff669c65-ff2d-42a1-af87-10bd13857cee »}] [{« link »: « https://www.axess.fr/ »}, {« link »: « https://www.nexper.fr/ »}, {« link »: « https://www.axess.fr/spelog-logiciel-gestion-sav/logiciel-gestion-pieces-detachees »}] https://app.livestorm.co/p/17716e68-6587-4c65-9c1c-6c8f07dbad0a/live?s=ff669c65-ff2d-42a1-af87-10bd13857cee Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

