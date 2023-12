Comprendre le fonctionnement d’une copropriété En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Comprendre le fonctionnement d’une copropriété En ligne Lille, 20 février 2024 16:30, Lille. Comprendre le fonctionnement d’une copropriété Mardi 20 février 2024, 17h30 En ligne Inscription préalable obligatoire en ligne Comprendre le fonctionnement d’une copropriété Urbanis propose une conférence, aux copropriétaires et futurs copropriétaires, sur le b.a.-ba de la copropriété : le principe, sa définition, son fonctionnement général au regard des textes de loi. Urbanis présente les documents essentiels qui la caractérisent et aborde les modes de gestion possibles.

Animé par Urbanis, opérateur AMELIO pour les copropriétés. → Mardi 20 février 2024 de 17h30 à 19h Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ZqCMfx4LmHAbdyKq8 »}] [{« link »: « https://forms.gle/ZqCMfx4LmHAbdyKq8 »}] https://forms.gle/ZqCMfx4LmHAbdyKq8 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mardi 20 février 2024 de 17h30 à 19h

