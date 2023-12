Les contrats obligatoires en copropriété En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les contrats obligatoires en copropriété En ligne Lille, 15 février 2024 16:30, Lille. Les contrats obligatoires en copropriété Jeudi 15 février 2024, 17h30 En ligne Inscription préalable obligatoire en ligne Les contrats obligatoires en copropriété En copropriété, différents contrats sont souscrits : entretien, assurance, maintenance. Lesquels sont obligatoires ?

Animé par l’ARC, Association des Responsables de Copropriétés, opérateur AMELIO. → Jeudi 15 février 2024 de 17h30 à 19h Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/n8Uq59tyxKQQeLby9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/n8Uq59tyxKQQeLby9 »}] https://forms.gle/n8Uq59tyxKQQeLby9 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Lille, Nord

