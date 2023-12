Performance énergétique : impacts sur la location En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Fin : 2024-01-25T17:30:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00 Performance énergétique : impacts sur la location Un juriste de l’ADIL animera cet atelier qui aura pour objectif de préciser les contours de la notion de décence énergétique et d’appréhender les répercussions de cette nouvelle notion sur les contrats locatifs.

Performance énergétique : impacts sur la location

Un juriste de l'ADIL animera cet atelier qui aura pour objectif de préciser les contours de la notion de décence énergétique et d'appréhender les répercussions de cette nouvelle notion sur les contrats locatifs.

Animé par l'ADIL
→ Jeudi 25 janvier 2024 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

En ligne
Lille

