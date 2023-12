Le contrôle des comptes en copropriété En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le contrôle des comptes en copropriété En ligne Lille, 23 janvier 2024 16:30, Lille. Le contrôle des comptes en copropriété Mardi 23 janvier 2024, 17h30 En ligne Inscription préalable obligatoire en ligne Le contrôle des comptes en copropriété Le contrôle des comptes en copropriété est une mission du conseil syndical. Difficile pour les conseillers syndicaux, non professionnels, d’exercer ce contrôle. Souvent, seules les factures sont vérifiées mais des erreurs qui peuvent être coûteuses pour la copropriété

ne sont pas identifiées. Pour vous aider dans cette démarche, participez à cet atelier où des professionnels répondront à vos interrogations.

Animé par l’ARC, Association des Responsables de Copropriétés, opérateur AMELIO. → Mardi 23 janvier 2024 de 17h30 à 19h Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/7WWdmbapC2m2hcPR7 »}] [{« link »: « https://forms.gle/7WWdmbapC2m2hcPR7 »}] https://forms.gle/7WWdmbapC2m2hcPR7 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 16:30
Catégories d'Évènement: Lille, Nord
Lieu En ligne
Adresse Lille
Ville Lille

