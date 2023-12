Les animaux en copropriété En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les animaux en copropriété En ligne Lille, 16 janvier 2024 16:30, Lille. Les animaux en copropriété Mardi 16 janvier 2024, 17h30 En ligne Inscription préalable obligatoire en ligne Les animaux en copropriété Selon la loi, il est impossible d’interdire les animaux domestiques en copropriété. Mais ces derniers doivent-ils être tenus en laisse dans les parties communes? Que faire quant ils créent des nuisances sonores ou olfactives? Quelle règlementation pour les nouveaux animaux domestiques (NAC) ?

Animé par l’ARC, Association des Responsables de Copropriétés, opérateur AMELIO. → Mardi 16 janvier 2024 de 17h30 à 19h Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/6gqi9CkpdjexC59z8 »}] [{« link »: « https://forms.gle/6gqi9CkpdjexC59z8 »}] https://forms.gle/6gqi9CkpdjexC59z8 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 16:30
Catégories d'Évènement: Lille, Nord

