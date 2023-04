Les conflits en copropriété (le trouble anormal de voisinage, la procédure participative) En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Les conflits en copropriété (le trouble anormal de voisinage, la procédure participative) En ligne, 2 mai 2023, Lille. Les conflits en copropriété (le trouble anormal de voisinage, la procédure participative) Mardi 2 mai, 17h30 En ligne Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire Les conflits en copropriété (le trouble anormal de voisinage, la procédure participative) Les tensions entre voisins sont courantes au sein d’une copropriété. La crise sanitaire, le confinement ont conduit, parfois, dans certains immeubles, à l’augmentation des troubles anormaux du voisinage. Qu’est-ce qu’un trouble anormal du voisinage ? Sur quels moyens légaux peut-on s’appuyer pour les faire cesser ? Ecoutez la juriste de l’ARC et posez-lui vos questions.

Animé par l’ARC, Association des Responsables de Copropriétés → Mardi 02 mai 2023 de 17h30 à 19h Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce formulaire : https://forms.gle/pMwfK8c2SxSvzz2E9 vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/pMwfK8c2SxSvzz2E9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/pMwfK8c2SxSvzz2E9 »}] https://forms.gle/pMwfK8c2SxSvzz2E9 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

