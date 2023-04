Solaire Photovoltaïque : les bases En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Solaire Photovoltaïque : les bases En ligne, 21 avril 2023, Lille. Solaire Photovoltaïque : les bases Vendredi 21 avril, 14h00 En ligne Atelier gratuit sur inscription préalable obligatoire Le solaire photovoltaïque : comprendre les bases Pour réussir son projet, la première démarche à entreprendre c’est d’abord de se poser les bonnes questions : Quelle est ma motivation de départ ? Réduction de ma facture, écologie, autonomie, financière, production locale, etc. ? Quel est le potentiel solaire de ma maison ? Quels sont mes moyens financiers, en temps à consacrer, mes compétences à l’auto-construction, etc. ? Mais au fait, le solaire, dans les Nord, ça marche ?

Venez écouter le spécialiste de l’association Solaire en Nord et posez-lui vos questions. → Vendredi 21 avril 2023 de 18h à 19h Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable en ligne obligatoire, via ce formulaire : https://forms.gle/6DbaQ5qTfHUspong9 ou au 03 59 00 03 59

2023-04-21T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:00:00+02:00

2023-04-21T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:00:00+02:00 AMELIO

