Chauffage au bois & Qualité de l’air : sensibilisation et bonnes pratiques En ligne Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Chauffage au bois & Qualité de l’air : sensibilisation et bonnes pratiques En ligne, 27 mars 2023, Lille. Chauffage au bois & Qualité de l’air : sensibilisation et bonnes pratiques Lundi 27 mars, 18h00 En ligne Webinaire gratuit, inscription en ligne préalable obligatoire Chauffage au bois & Qualité de l’air : sensibilisation et bonnes pratiques Les équipements de chauffage au bois domestiques, lorsqu’ils sont anciens ou mal utilisés sont sources de pollution atmosphérique. Lors de cet atelier en mode webinaire, découvrez les bonnes pratiques pour utiliser et entretenir votre chauffage au bois dans les meilleures conditions (une combustion réussie, le choix du bois et son stockage, l’entretien et le ramonage). En complément, une sensibilisation sur la qualité de l’air intérieure et extérieure vous sera présentée. Lors de l’inscription, merci de préciser si vous utilisez du bois bûches ou des granulés. Formulaire d’inscription : https://forms.gle/VJCcceujRJCuCbtZ6 Animé par la Métropole Européenne de Lille

→ Lundi 27 mars 2023 de 18h à 19h En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/VJCcceujRJCuCbtZ6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/VJCcceujRJCuCbtZ6 »}] https://forms.gle/VJCcceujRJCuCbtZ6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:30:00+02:00

2023-03-27T18:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:30:00+02:00 bois webinaire AMELIO

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville En ligne Lille

En ligne Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Chauffage au bois & Qualité de l’air : sensibilisation et bonnes pratiques En ligne 2023-03-27 was last modified: by Chauffage au bois & Qualité de l’air : sensibilisation et bonnes pratiques En ligne En ligne 27 mars 2023 En ligne Lille lille

Lille Nord