Votre copropriété est-elle en bonne santé ? organisation, gestion, entretien ou grosse réparation En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Votre copropriété est-elle en bonne santé ? organisation, gestion, entretien ou grosse réparation En ligne, 21 mars 2023, Lille. Votre copropriété est-elle en bonne santé ? organisation, gestion, entretien ou grosse réparation Mardi 21 mars 2023, 17h30 En ligne

Webinaire gratuit / Inscription préalable obligatoire

Pas de travaux, si la copropriété n’est pas gérée par un syndic. Ce webinaire balaie les solutions pour réaliser le diagnostic de votre copropriété. En ligne Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France Votre copropriété est-elle en bonne santé ? organisation, gestion, entretien ou grosse réparation L’effondrement ou l’évacuation de certains immeubles sur notre territoire doit amener les copropriétaires ainsi que les conseillers syndicaux et le syndic à s’interroger sur l’état de leur copropriété. Pas uniquement sur les besoins de travaux, mais également sur son organisation. En effet, pas de travaux, si la copropriété n’est pas gérée par un syndic, ou en cas de mésentente entre copropriétaires ou dans l’hypothèse d’impayés de charges.

Pour vous aider, à réaliser ce diagnostic de votre copropriété, écoutez la juriste de l’ARC assistée d’un représentant de fédération professionnelle et posez leurs vos questions.

Animé par l’ARC –Association des Responsables de Copropriétés

→ Mardi 21 mars 2023 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via l’agenda du site Internet de la Maison de l’Habitat Durable, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T17:30:00+01:00

2023-03-21T19:00:00+01:00 AMELIO

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Lille-Centre Ville Lille lieuville En ligne Lille Departement Nord

En ligne Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Votre copropriété est-elle en bonne santé ? organisation, gestion, entretien ou grosse réparation En ligne 2023-03-21 was last modified: by Votre copropriété est-elle en bonne santé ? organisation, gestion, entretien ou grosse réparation En ligne En ligne 21 mars 2023 En ligne Lille lille

Lille Nord