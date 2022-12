L’accession abordable à la propriété à Lille, Lomme, Hellemmes En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Webinaire gratuite / Inscription préalable obligatoire

Réunion d'informations et d'échanges pour vous conseiller et vous aider à concrétiser votre projet immobilier, en amont du salon Immotissimo (sur inscription préalable).

Cet événement s'adresse en particulier aux personnes souhaitant acheter leur logement à titre de résidence principale (c'est-à-dire pour y habiter).

Cet événement s’adresse en particulier aux personnes souhaitant acheter leur logement à titre de résidence principale (c’est-à-dire pour y habiter).

Au programme :

• l’accession abordable à Lille-Hellemmes-Lomme : à quels prix ? pour qui ?

• L’accession à la propriété en Bail Réel Solidaire : une nouvelle façon d’acheter son logement

• Qu’est-ce que la VEFA ? le PSLA ?

• Les programmes disponibles à Lille-Hellemmes-Lomme

• Définir votre budget

• Vos démarches auprès des établissements bancaires

Animé par la Direction de l’Habitat de la Ville de Lille et l’ADIL → Mardi 14 mars 2023 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien : https://forms.gle/EjJMmGURic1sH6Aj9 , vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

