Le résultat obtenu grâce au cadastre solaire est une première approche pour vérifier si votre toiture est une bonne candidate pour la pose de panneaux solaires. En ligne Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.gle/rCjx3WVhMoNnFqwy5 »}] Découvrez le potentiel solaire de votre toiture avec le cadastre solaire métropolitain Le cadastre solaire métropolitain est une solution gratuite proposée par la Métropole Européenne de Lille (MEL) qui permet de découvrir le potentiel solaire de votre toiture.

Venez écouter le spécialiste Energies Renouvelables de la Métropole Européenne de Lille et posez-lui vos questions.

→ jeudi 09 mars 2023 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien https://forms.gle/rCjx3WVhMoNnFqwy5 , vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

