Quels diagnostics pour la mise en vente ou la mise en location d’un logement ? En ligne, 28 février 2023, Lille. Quels diagnostics pour la mise en vente ou la mise en location d’un logement ? Mardi 28 février 2023, 17h30 En ligne

Webinaire gratuit / Inscription préalable obligatoire

Les diagnostics immobiliers ont fortement été modifiés ces derniers temps. Cet atelier sera l’occasion de faire un point avec une juriste sur ces changements et leur impact. En ligne Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.gle/R6XfXjxw5v9c9gL68 »}] Quels diagnostics pour la mise en vente ou la mise en location d’un logement ? Les diagnostics immobiliers ont fortement été modifiés ces derniers temps. Cet atelier sera l’occasion de faire un point avec une juriste sur ces changements et leur impact.

Animé par l’ADIL Nord Pas de Calais

→ Mardi 28 février 2023 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription, via ce lien : https://forms.gle/R6XfXjxw5v9c9gL68 , vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

2023-02-28T17:30:00+01:00

2023-02-28T19:00:00+01:00 AMELIO

