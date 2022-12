Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites En ligne, 7 février 2023, Lille. Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites Mardi 7 février 2023, 17h30 En ligne

Webinaire gratuit / Inscription préalable obligatoire

Le syndic de copropriété a un devoir de conseil à l’égard des copropriétaires dont il gère l’immeuble. Mais quelles sont l’étendue et les limites de cette obligation. Quelle responsabilité ? En ligne Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.gle/VjBdTrcQ7DPzjVaH6 »}] Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites Le syndic de copropriété, en qualité de professionnel a un devoir de conseil à l’égard des copropriétaires dont il gère l’immeuble.

Mais quelles sont l’étendue et les limites de cette obligation. Quelle responsabilité ?

Pour vous aider, à réaliser ce diagnostic de votre copropriété, écoutez la juriste de l’ARC assistée d’un représentant de fédération professionnelle et posez leurs vos questions.

Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés

→ Mardi 07 février 2023 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien : https://forms.gle/VjBdTrcQ7DPzjVaH6 , vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T17:30:00+01:00

2023-02-07T19:00:00+01:00 AMELIO

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Lille-Centre Ville Lille lieuville En ligne Lille Departement Nord

En ligne Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites En ligne 2023-02-07 was last modified: by Copropriété : Le rôle de conseil du syndic et ses limites En ligne En ligne 7 février 2023 En ligne Lille lille

Lille Nord