Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique (étapes et intervenants) En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique (étapes et intervenants) En ligne, 17 janvier 2023, Lille. Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique (étapes et intervenants) Mardi 17 janvier 2023, 17h30 En ligne

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

Le Conseiller travaux vous présentera les étapes, les intervenants et les outils d’aide à la décision pour une rénovation réussie. En ligne Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.gle/P8jgmVSzDxQxUYhg8 »}] Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique (étapes et intervenants) Une rénovation énergétique se prépare. Le Conseiller AMELIO vous présentera les étapes, les intervenants et les outils d’aide à la décision pour une rénovation réussie.

Ecoutez le Conseiller AMELIO spécialisé Copropriétés et posez-lui vos questions

Animé par le Conseiller AMELIO France rénov’ spécialisé Copropriétés, d’Urbanis

→ Mardi 17 janvier 2023 de 17h30 à 19h

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien https://forms.gle/P8jgmVSzDxQxUYhg8 vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T17:30:00+01:00

2023-01-17T19:00:00+01:00 AMELIO

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Lille-Centre Ville Lille lieuville En ligne Lille Departement Nord

En ligne Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique (étapes et intervenants) En ligne 2023-01-17 was last modified: by Copropriété : Mener à bien une rénovation énergétique (étapes et intervenants) En ligne En ligne 17 janvier 2023 En ligne Lille lille

Lille Nord