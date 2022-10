Sobriété énergétique : Faire des économies d’énergie sans travaux dans votre logement | LE REPLAY En ligne, 30 novembre 2022, Lille.

Webinaire accessible gratuitement en replay, inscription préalable obligatoire

Par des gestes simples et quotidiens, il est possible de générer de réelles économies d’énergie sans engager de travaux dans votre commerce.

Par des gestes simples et quotidiens, il est possible de générer de réelles économies d’énergie dans votre logement. Ces trucs et astuces sont nombreux, gratuits ou peu coûteux à mettre en œuvre soi-même.

le 16 novembre 2022, la Ville de Lille a animé un webinaire sur ces petits gestes qui, en tendant vers davantage de sobriété et additionnés les uns aux autres, peuvent non seulement réduire notre impact sur notre environnement direct, limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et également alléger concrètement la part de notre budget consacrée à l’énergie dans votre activité.

Animé par la Ville de Lille

→ Ce webinaire est accessible en replay

Inscription préalable obligatoire en cliquant sur ce lien



