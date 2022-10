Sobriété énergétique : Faire des économies d’énergie sans travaux dans votre commerce En ligne, 23 novembre 2022, Lille.

Vous êtes commerçant ? Par des gestes simples et quotidiens, il est possible de générer de réelles économies d’énergie sans engager de travaux dans votre commerce.

En ligne
Lille
Lille-Centre
Lille Nord
Hauts-de-France

Par des gestes simples et quotidiens, il est possible de générer de réelles économies d’énergie dans votre commerce. Ces trucs et astuces sont nombreux, gratuits ou peu coûteux à mettre en œuvre soi-même. La Ville de Lille vous propose un webinaire sur ces petits gestes qui, en tendant vers davantage de sobriété et additionnés les uns aux autres, peuvent non seulement réduire notre impact sur notre environnement direct, limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et également alléger concrètement la part de notre budget consacrée à l’énergie dans votre activité.

Animé par la Ville de Lille

Cette conférence se déroulera en ligne.

Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable au 03 59 00 03 59 ou par mail maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr.

Il est également possible de s’inscrire en cliquant ici

Un lien d’accès vous sera envoyé par mail la veille ou le jour de l’événement.

A l’issue du webinaire, la conférence sera accessible également en replay. Pour pouvoir y accéder, une inscription préalable est nécessaire en cliquant sur ce lien



