### Usages du faux

La 4e édition de _[L’histoire à venir](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021),_ initialement prévue en mai 2020, n’a pas pu se tenir en raison de l’épidémie de Covid-19. En 2021, l’équipe du théâtre Garonne a ainsi décidé de transformer le moment unique du festival en quatre moments éditorialisés, quatre temps pour explorer les _Usages du faux_.

* Du 18 au 21 mars : les usages du faux dans les arts et la littérature.

* Du 7 au 8 mai : la question du faux en préhistoire, archéologie, histoire ancienne et histoire des religions.

* Du 24 au 25 septembre : les usages politiques du faux.

* Du ​3 au 4 décembre : le faux comme enjeu des débats contemporains (environnement, complotisme…).

La question de la vérité revêt, depuis quelques années, une actualité singulière. Alors que nous pensions établies les limites entre mensonge et vérité, entre fiction et réalité, les déclarations de certains dirigeants politiques, les innombrables informations circulant sur Internet, les possibilités offertes par les images numériques, nous contraignent à une nouvelle vigilance. réfléchir aux définitions du vrai et du faux constitue aujourd’hui l’une des premières missions de tout citoyen.

Documents ou preuves fabriqués de toutes pièces, copies et faux en art, objets de contrefaçon, fausses nouvelles, imposteurs, artifices qui permettent parfois la manifestation du vrai… : le faux dans tous ses états sera questionné, en se posant la question de la norme qui permet de le définir comme tel, et du pouvoir que représentent les procédures de certification.

Départager le vrai du faux est avant tout une question de méthode, celle-là même qui fonde la démarche scientifique : évaluer l’authenticité des sources, établir des faits, et proposer une analyse. Comment les preuves sont-elles passées au crible de la critique et interprétées ? Comment repère-t-on une falsification et comment établit-on son origine, sa finalité, ses auteurs ? Car en définitive, à qui et à quoi sert le faux ?

Les contre-vérités qui circulent aujourd’hui, les faux grossiers ou sophistiqués, les mensonges ou demi-vérités, les complotismes et autres manipulations, jusqu’au négationnisme, ont des effets sur notre monde social, des fonctions politiques et économiques, et des bénéficiaires qu’il s’agira d’identifier.

### Programme en ligne du 18 au 21 mars

* Jeudi 18 mars à 21h : [Les Baigneurs](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33841/En%20visio%20%3A%20Les%20Baigneurs)

* Vendredi 19 mars à 21h : [Aux frontières floues du faux](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33848/En%20visio%20%3A%20Aux%20frontières%20floues%20du%20faux)

* Samedi 20 mars à 14h : [Le Maître et Marguerite, traduire un chef d’oeuvre](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33861/En%20visio%20%3A%20Le%20Maître%20et%20Marguerite%2C%20traduire%20un%20chef-d’oeuvre)

* Samedi 20 mars à 17h30 : [Qui êtes-vous, Messierus Ehrenbourg et Kalatozov ?](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33857/En%20visio%20%3A%20Qui%20êtes-vous%2C%20messieurs%20Ehrenbourg%20et%20Kalatozov%20%3F)

* Samedi 20 mars à 21h : [Le monde est faux ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33853/En%20visio%20%3A%20Le%20monde%20est%20faux)

* Dimanche 21 mars à 14h : [Stratégies littéraires du faux à travers les siècles ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33864/En%20visio%20%3A%20Stratégies%20littéraires%20du%20faux%20à%20travers%20les%20siècles)

* Dimanche 21 mars à 17h : [Voir les masques ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33865/En%20visio%20%3A%20«%20Voir%20»%20les%20masques)

### Plus d’infos

[Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2020-2021/l-histoire-a-venir-2021)

[Site du Festival L’histoire à venir ](https://2021.lhistoireavenir.eu)

### Infos pratiques

* En direct, sur [la chaîne Youtube de L’histoire à venir,](https://www.youtube.com/channel/UCsi1-PFSRiuWLdPXt0zFAtw/featured) du jeudi 18 au dimanche 21 mars

* Toutes les rencontres seront diffusées en direct depuis le théâtre Garonne

* Posez vos questions aux invité.e.s depuis [le site Sli.do](https://www.sli.do) avec le code hav.

Gratuit

