A la découverte des métiers du Marketing Digital avec The BRIDGE Ecole Entreprises : SEO, UX-UI Design, Traffic Management En ligne Levallois, 22 novembre 2022, Levallois-Perret. A la découverte des métiers du Marketing Digital avec The BRIDGE Ecole Entreprises : SEO, UX-UI Design, Traffic Management 22 et 24 novembre En ligne Levallois

Sur inscription en envoyant un email à l’adresse : service-admissions@the-bridge.fr avec l’objet suivant – « Demande Participation Open GEN 2022 »

Présentation de nos formations bootcamp avec accompagnement jusqu'à l'emploi :

– Consultant / Chef de Projet SEO (visibilité sur les moteurs de recherche) ;

– Traffic Manager (activation des leviers d’acquisitions) ;

– UX-UI Designer (création d’interfaces centrées utilisateurs) ;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T15:00:00+01:00

2022-11-24T16:00:00+01:00

