[EN LIGNE] LES JEUDIS DU MUSEUM: ANIMAUX VICTIMES DE PRATIQUES MAGIQUES ET COMMERCE ILLÉGAL, 15 avril 2021-15 avril 2021, Toulouse.

[EN LIGNE] LES JEUDIS DU MUSEUM: ANIMAUX VICTIMES DE PRATIQUES MAGIQUES ET COMMERCE ILLÉGAL 2021-04-15 18:30:00 – 2021-04-15 [EVENEMENT EN LIGNE] MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse Haute-Garonne

Promesse de guérison, de pouvoir ou de chance, la consommation d’animaux sauvages et protégés entre dans nombre de rituels et de pratiques magiques modernes. À partir de croyances anciennes ou contemporaines, créées et propagées par le web et les réseaux sociaux, se développe un commerce illégal et destructeur d’animaux.

Par l’association Robin des Bois, association pour la protection de l’Homme et l’environnement depuis 1985. Auteur de Atlas du business des Espèces Menacées.

Visionnez l’événement en direct sur la chaine Youtube du Muséum: https://www.youtube.com/c/museumdetoulouse

Retrouvez le programme complet des Jeudis du Muséum sur: www.museum.toulouse.fr

En écho à l’exposition « Magies – Sorcelleries », les Jeudis du Muséum vous invitent aux frontières du réel, pour des rencontres sans trucage avec experts et chercheurs.

+33 5 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/

