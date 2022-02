EN LIGNE : Les chroniques « Etrezomp-ni » Emglev Bro an Oriant Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Pour le Mois de la Langue Bretonne, Emglev Bro an Oriant propose sur son site internet [[www.emglevbroanoriant.bzh](www.emglevbroanoriant.bzh)](www.emglevbroanoriant.bzh) une nouvelle chronique en langue bretonne écrite par Daniel Doujet, ancien directeur de l’école Diwan de Lorient puis enseignant à l’université Rennes II. Tous les vendredis, une nouvelle chronique est mise en ligne ! Les thèmes en seront variés : parfois sur notre pays, notre langue et notre culture bien sûr, mais aussi sur d’autres thèmes de toutes sortes. Ce sont de courtes chroniques en langue bretonne, avec quelques explications en français concernant certains termes pour en faciliter la compréhension. Bonne lecture à tous !

Gratuit, en ligne sur www.emglevbroanoriant.bzh

