**Medieval Kashi Online** Lancé en 2020, le programme « Medieval Kâshi Online » propose, par l’intermédiaire d’une base de données, de rassembler l’intégralité des informations actuellement connues sur un corpus précis de carreaux de revêtement de céramique iraniens à décor de lustre métallique des xiiie et xive siècles dont les inscriptions, outre des vers poétiques et de plus rares citations coraniques, présentent parfois des mentions susceptibles de mettre en lumière leur contexte de production (date, centre de production, signature, nom d’atelier). Le programme a pour ambition de redonner de la cohésion à un patrimoine dispersé, présent dans les collections publiques françaises comme internationales, et de le recontextualiser afin de le restituer, ne serait-ce que virtuellement, à sa région d’origine. Au-delà, il promeut une production artistique d’une grande richesse d’enseignement et de contenu au coeur de plusieurs disciplines (histoire sociale, histoire de l’art, histoire des techniques, histoire de la littérature). Ce projet s’appuie sur une communauté de chercheurs qui présenteront ici l’actualité de leurs travaux et une variété d’approches de ces corpus (histoire des techniques, lieux de production, histoire des collections, épigraphie), tout en abordant directement les enjeux de la mise en place d’une base de données. **En partenariat avec Sèvres, Manufacture et musée nationaux et le musée du Louvre.** **Comité scientifique** Viola Allegranzi (Institut d’études iraniennes de l’Académie autrichienne des sciences, Vienne), Sandra Aube Lorain (Centre national de la recherche scientifique – Mondes iranien et indien, UMR 7528), Nourane Ben Azzouna (université de Strasbourg), Sheila Blair (Boston College), Anna Caiozzo (université Bordeaux Montaigne), Pauline Chevalier (INHA), David Durand-Guédy (chercheur indépendant), Maryam Kolbadinejâd (université Âzâd, Téhéran), Yannick Lintz (musée du Louvre), Tomoko Masuya (université de Tokyo), Delphine Miroudot (Sèvres, Manufacture et musée nationaux), Élodie Pomet (musée du Louvre), Yves Porter (université d’Aix-Marseille), Dmitry Sadofeev (musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg) _______ **A propos de ce séminaire** **Les carreaux en forme d’étoiles des monuments de Qom (titre provisoire)** **Intervenante** Maryam Kolbadinejâd (université Âzâd, Téhéran) _______ **Informations pratiques** Mardi 26 octobre En ligne (Zoom) _______ Crédit A la rencontre des collections du musée national de Céramique de Sèvres, carreau de revêtement fragmentaire en forme d’étoile à décor moulé, de lustre métallique et de cobalt, Iran, 1ere moitié du 14e siècle, Sèvres, Manufacture et Musée nationaux, inv. MNC 16371 © 2021 INHA / MKO / V. Grossi

