Comment s’écrivent les histoires d’un continent, des arts, d’individus ? Avec quelles archives ? Quels récits ? Quels livres ? Dans quels lieux ? Sur quels réseaux ?

Coordonné par Julia Grosse et Yvette Mutumba de Contemporary And (C&) et la commissaire d’exposition Missla Libsekal, dans le cadre du programme sur la création artistique africaine.

Retransmis en direct et en ligne sur le site internet des Abattoirs

Le forum sera clôturé à 18h par un live sur la page Facebook des Abattoirs.

Disponible en anglais.

Plus d’informations sur : www.lesabattoirs.org

