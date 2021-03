Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE – Lennomp asampl ! Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

Ti Douar Alre, le samedi 13 mars à 10:00

Lennomp asampl !

Rencontre autour des livres.

Entre 10 h et 12 h. En ligne.

Organisé par Kerlenn Sten Kidna

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T12:00:00

