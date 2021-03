Auray Médiathèque d'Auray Auray, Morbihan EN LIGNE : Lecture publique pour les enfants Médiathèque d’Auray Auray Catégories d’évènement: Auray

Médiathèque d’Auray, le mercredi 24 février à 16:00

Rendez-vous en ligne, pour une lecture en breton depuis la médiathèque d’Auray.

Enregistrement à retrouver à 16 h sur la chaine Youtube de Ti Douar Alre : [https://www.youtube.com/channel/UCStGzk7UV_EXt-L-kJGmL9A](https://www.youtube.com/channel/UCStGzk7UV_EXt-L-kJGmL9A)

Gratuit

Lecture d'ouvrages en breton pour enfants

Médiathèque d'Auray
Espace Athéna, Place du Golhérez, 56400 Auray
Auray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-24T16:00:00 2021-02-24T16:45:00

