L’Institut national d’histoire de l’art effectue depuis plusieurs années une veille active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les aspects techniques ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image. **Comité scientifique** Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Antoine Courtin (INHA), Johanna Daniel (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Johann Gillium (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Bulle Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Federico Nurra (INHA), Ludivine Schott (INHA) _______ **A propos de cet atelier** **L’écosystème numérique du Consortium MASA** MASA (Mémoires des Archéologues et des Sites Archéologiques) est l’un des consortiums de la TGIR Huma-Num, animé par dix partenaires interinstitutionnels dans le paysage de l’Archéologie française. Depuis 2013, le consortium accompagne les archéologues pour les aider à porter leurs données sur le web sémantique en se conformant aux principes FAIR, répondant en cela aux demandes de nos tutelles de s’ancrer dans la dynamique de la Science Ouverte. MASA a ainsi constitué un écosystème numérique s’appuyant sur le cycle de vie des données et proposant de nombreux outils, en particulier le déploiement de la plateforme web sémantique OpenArchaeo avec son système d’interrogation SPARQL intuitif. **Intervenants** Xavier Rodier (Mémoires des archéologues et des sites archéologiques – TGIR Huma-Num), Olivier Marlet (USR CNRS 3501 – Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire) _______ **Informations pratiques** Lundi 11 octobre 13h30 à 15h En ligne (Zoom)

