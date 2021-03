Saint-Herblain Centre Yezhoù ha Sevenadur Loire-Atlantique, Saint-Herblain EN LIGNE : Le vocabulaire de la semaine Centre Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du jeudi 4 mars au jeudi 25 mars

Durant le Mois du breton, Kentelioù an Noz vous propose de découvrir chaque semaine du vocabulaire thématique.

Ces vidéos seront diffusées **sur les médias et réseaux sociaux** : * [YouTube](https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbxm3gcOx3QOZgirYXVkMV1jU5lhZDAT)

* [Facebook](https://www.facebook.com/ligeratlantel/)

* [Twitter](https://twitter.com/KenteliouAnNoz)

* [Instagram](https://www.instagram.com/kenteliou_an_noz/)

Gratuit

Découvrez en vidéo du vocabulaire en breton Centre Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Loire-Atlantique

2021-03-04 to 2021-03-25

