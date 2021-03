Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse EN LIGNE – Le Maghreb et l’origine d’Homo sapiens Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Longtemps considéré comme une zone marginale de la préhistoire africaine, le Maghreb s’est trouvé, depuis quelques années, placé au centre des débats sur l’émergence de notre espèce. C’est en effet au Maroc que les plus anciens _Homo sapiens_ ont été découverts. La barrière géographique majeure que représente aujourd’hui le Sahara s’est plusieurs fois effacée au cours du dernier demi-million d’années, mettant en relation plusieurs centres évolutifs en Afrique. C’est bien l’ensemble de ce continent qui semble désormais représenter le « Jardin d’Eden » où nous sommes apparus. En partenariat avec le **Laboratoire TRACES** et l’**Université Toulouse 2 Jean-Jaurès.** Par **Jean-Jacques Hublin**, paléoanthropologue, directeur à Institut Max-Planck d’Anthropologie Évolutionnaire de Leipzig et Professeur au Collège de France. Programme complet du colloque [ici](https://hommagecampmas21.sciencesconf.org/) ****

