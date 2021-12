[En ligne] Le décor à lustre métallique des cénotaphes et mihrabs En ligne, 16 février 2022, Paris.

[En ligne] Le décor à lustre métallique des cénotaphes et mihrabs

En ligne, le mercredi 16 février 2022 à 15:00

Comme Oliver Watson l’a noté dans sa monographie sur les objets iraniens à lustre métallique, il existe trois principaux types de carreaux : ceux des mihrabs ou des cénotaphes, les carreaux de frise, et les carreaux en étoile ou en croix. Le premier type peut être subdivisé en fonction de la taille des mihrabs : les grands mihrabs sont des ensembles architecturaux complexes de niches aveugles et de frises, les mihrabs moyens comprennent plusieurs carreaux superposés, et les petits mihrabs comportent des carreaux simples. Olivier Watson a également souligné que la conception des mihrabs moyens et petits peut ressembler à la section intérieure des grands mihrabs, mais que les inscriptions sur certains d’entre eux montrent qu’ils servaient de pierres tombales plutôt que de mihrabs. Cette présentation vise à distinguer les ensembles de carreaux de lustre décorés d’arcs aveugles qui étaient posés horizontalement comme ornement de cénotaphes, de ceux qui auraient pu faire partie de mihrabs posés verticalement sur des murs de qibla. **Intervenante** Sheila Blair (Boston College, Boston) _____ **À propos de ce séminaire :** Lancé en 2020, le programme Medieval Kâshi Online propose, par l’intermédiaire d’une base de données, de rassembler l’intégralité des informations actuellement connues sur un corpus précis de carreaux de revêtement de céramique iraniens à décor de lustre métallique des XIIIe et XIVe siècles dont les inscriptions, outre des vers poétiques et de plus rares citations coraniques, présentent parfois des mentions susceptibles de mettre en lumière leur contexte de production (date, centre de production, signature, nom d’atelier). Le programme a pour ambition de redonner de la cohésion à un patrimoine dispersé, présent dans les collections publiques françaises comme internationales, et de le recontextualiser afin de le restituer, ne serait-ce que virtuellement, à sa région d’origine. Au-delà, il promeut une production artistique d’une grande richesse d’enseignement et de contenu au cœur de plusieurs disciplines (histoire sociale, histoire de l’art, histoire des techniques, histoire de la littérature). Ce projet s’appuie sur une communauté de chercheurs qui présenteront ici l’actualité de leurs travaux et une variété d’approches de ces corpus (histoire des techniques, lieux de production, histoire des collections, épigraphie), tout en abordant directement les enjeux de la mise en place d’une base de données. **En partenariat avec Sèvres – Manufacture et musée nationaux et le musée du Louvre** **Comité scientifique** Viola Allegranzi (Institut d’études iraniennes de l’Académie autrichienne des sciences, Vienne), Sandra Aube Lorain (CNRS, Centre de recherche sur le monde iranien), Sheila Blair (Boston College), Anna Caiozzo (université Bordeaux Montaigne), Hamideh Choubak (Centre de recherche archéologique, ministère du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, Iran), Massumeh Farhad (Freer Gallery of Art and the Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington), Farhâd Kazemi (MCC – Service des Musées de France), Maryam Kolbadinejâd (université Âzâd, Téhéran), Haeedeh Lâleh (Laboratoire d’archéozoologie et d’archéométrie, université de Téhéran), Tomoko Masuya (Institute of Advanced Studies on Asia, université de Tokyo), Yves Porter (université d’Aix-Marseille), Martina Rugiadi (The Metropolitan Museum, New York), Dmitry Sadofeev (Musée de l’Hermitage, Saint- Pétersbourg), Tim Stanley (Victoria & Albert Museum), Oliver Watson (Faculty of Oriental Studies, University of Oxford) En ligne

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Séminaire

En ligne 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T17:00:00