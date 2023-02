Webinaire vendredi 10 février : Pratiquer le vélo avec ses enfants En ligne Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège

Webinaire vendredi 10 février : Pratiquer le vélo avec ses enfants En ligne, 10 février 2023, Labège. Webinaire vendredi 10 février : Pratiquer le vélo avec ses enfants Vendredi 10 février, 12h00 En ligne

Gratuit sur inscription

Comment bien se préparer pour partir à vélo avec son enfant ? En ligne Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Quel siège vélo est adapté à mon enfant ? Quelles sont les réglementations pour lui ? Comment transporter son vélo avec le mien ?

Nos conseiller·es mobilité seront à votre disposition pour aborder tous ces sujets et bien d’autres encore !

Une heure de pure interactivité cyclo-conviviale ! Lassez-vous porter par la curiosité et posez toutes vos questions. Devenez parents à vélo, vélotafeurs confirmés, expert·es de la bicyclette, cyclistes du dimanche… ou de demain !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T12:00:00+01:00

2023-02-10T13:00:00+01:00 Maison du Vélo de Toulouse

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu En ligne Adresse Labège Ville Labège lieuville En ligne Labège Departement Haute-Garonne

En ligne Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Webinaire vendredi 10 février : Pratiquer le vélo avec ses enfants En ligne 2023-02-10 was last modified: by Webinaire vendredi 10 février : Pratiquer le vélo avec ses enfants En ligne En ligne 10 février 2023 En ligne Labège Labège

Labège Haute-Garonne