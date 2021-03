En ligne : La Revue de presse de Gaspard / Saison 2 Cave Poésie René Gouzenne, 3 mars 2021-3 mars 2021, Toulouse.

Cave Poésie René Gouzenne, le mercredi 3 mars à 12:30

### Tentatives d’épuisement

Depuis la saison dernière, le comédien Gaspard Chauvelot est en compagnonnage à la Cave Po’…

_ »Au début, ça devait être un peu comme une revue de presse. Je ne saurais pas dire à quel moment ça a dérapé._

_Je vais faire comme si de rien n’était. Comme si je savais où j’allais._

_Il faut reconnaître que l’actualité, ou le réel, appelez ça comme vous voulez, c’est sacrément bien foutu._

_On est tous d’accord pour dire qu’il y a quelques incohérences, et pourtant, ça marche. Globalement on y croit._

_Globalement._

_Et puis on a eu droit dernièrement à certaines audaces scénaristiques qui n’ont laissé personne indifférent·e._

_Je propose donc qu’on continue de se retrouver un peu régulièrement, disons une fois par mois, pour voir comment tout ça avance._

_J’en profiterai pour vous donner des nouvelles de mon chat._

_J’avais pensé appeler ça « Chroniques du monde d’après », mais à tous les coups c’est déjà pris._

_On va donc continuer d’appeler ça les « Tentatives d’épuisement », et on dira que c’est la saison 2._

_Avec un peu de chance ça deviendra une série Netflix. »_

**De et avec** Gaspard Chauvelot

**En coproduction** avec l’Espace Culturel de l’Université Toulouse Capitole

### Plus d’infos

[Site de la Cave Poésie ](http://www.cave-poesie.com/tentatives-depuisement-revue-de-presse-de-gaspard-saison-2/)

![]()

**Infos pratiques **

* Mardi 2 mars à 19h30 : [en ligne à voir en cliquant ici](https://www.youtube.com/watch?v=pu_SbFg9HHA)

* Mercredi 3 mars à 12h30 : [en ligne à voir en cliquant ici](https://www.youtube.com/watch?v=st1g1PWEmIk)

* Mardi 6 avril

* Mardi 4 mai

Gratuit : événement en ligne

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



