WEBINAIRE : EIT Food & EIT Manufacturing Mardi 14 novembre, 11h00 En ligne

EIT Food & EIT Manufacturing, issus de l’Institut Européen d’Innovation et de Technologie, vise à renforcer l’innovation européenne dans les domaines industriels et alimentaires. Pour ce faire, ces deux instruments offrent un large panel de programmes d’accompagnement et de financement des entreprises.

Vous êtes une PME ou une start-up des secteurs de l’industrie et/ou de l’alimentaire ?

Vous recherchez un financement pour votre projet d’innovation ? Vous cherchez à accélérer votre développement au niveau européen ? Vous souhaitez avoir accès à des expertises pointues ?

Ce webinaire vous livrera les clés de compréhension des EIT Manufacturing & Food pour capter ces opportunités !

Intervention de Vivien BODEREAU, de l’EIT Food

Evénement organisé par : Les 7 technopoles de Bretagne & Valorial dans le cadre du réseau Noé

Contacts

rozenn.levaillant@7technopoles-bretagne.bzh

morgane.le-meur@7technopoles-bretagne.bzh

adrienne.gentil@pole-valorial.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T11:00:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

