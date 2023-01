Cap sur Eurostars :Tout savoir pour bien candidater à ce dispositif européen! En ligne La Meurdraquière Catégories d’Évènement: La Meurdraquière

Cap sur Eurostars :Tout savoir pour bien candidater à ce dispositif européen! Mardi 7 février, 11h30 En ligne

Sur inscription

Vous êtes une PME innovante tournée vers l’international : saisissez l’opportunité EUROSTARS ! En ligne Le Mesnil-Rogues La Meurdraquière 50510 Manche Normandie [{« link »: « mailto:rozenn.levaillant@7technopoles-bretagne.bzh »}, {« link »: « mailto:morgane.le-meur@tech-brest-iroise.fr »}, {« link »: « mailto:m.levrel@bdi.fr »}, {« link »: « mailto:pauline.bodin@vegepolys-valley.eu »}] Vous êtes une PME innovante tournée vers l’international et vous souhaitez développer un nouveau produit, service, une nouvelle solution technologique proche marché ? Saisissez l’opportunité EUROSTARS ! Ce programme de financement taillé sur mesure pour les PME innovantes soutient des projets de R&D en vue de développer de nouvelles offres en collaboration avec des partenaires étrangers.

Au programme Présentation du programme par Jeanne ANDRADE, Point de contact national Eurostars à BPI France

Cyrille BODILIS, Directrice adjointe d’Isifish, entreprise lauréate du programme Eurostars

Q/A Evénement organisé par : Les 7 technopoles de Bretagne, Bretagne Développement Innovation & Vegepolys Valley Contacts

rozenn.levaillant@7technopoles-bretagne.bzh

morgane.le-meur@tech-brest-iroise.fr

m.levrel@bdi.fr

pauline.bodin@vegepolys-valley.eu

