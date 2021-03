Cavan Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan, Côtes-d'Armor EN LIGNE: Kan ar Bobl Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Catégories d’évènement: Cavan

Côtes-d'Armor

EN LIGNE: Kan ar Bobl du jeudi 1 avril au dimanche 4 avril

du jeudi 1 avril au dimanche 4 avril à Ti ar Vro Treger-Goueloù

Kan ar Bobl ar skolioù

Ti ar Vro et le Kan ar Bobl Bretagne s’associent pour faire vivre le concours malgré tout et proposer une nouvelle formule cette année. Dans le Trégor, Ti ar Vro proposera aux classes qui le souhaitent d’accueillir un caméraman embauché par l’association pour filmer la chanson dans la classe. L’ensemble des chansons sera ensuite mis en ligne pour un prix du public et un prix du jury. Comme à chaque fois, tous les chanteurs seront récompensés (gâteaux, bonbons, lots seront envoyés à l’école). Les enregistrements se feront en mars et les diffusions à partir du 1er avril. Si votre classe/école est intéressée, envoyez un mail à [[contact@tiarvro22.bzh](mailto:contact@tiarvro22.bzh)](mailto:contact@tiarvro22.bzh)

Ti ar Vro Treger-Goueloù envoie cette année une équipe dans les écoles pour filmer les classes qui souhaitent participer au Kan ar Bobl en ligne. Ti ar Vro Treger-Goueloù Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Cavan Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T19:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T19:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T19:00:00;2021-04-04T10:00:00 2021-04-04T19:00:00

Ti ar Vro Treger-Goueloù Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Cavan