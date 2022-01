Jobs In Grenoble En ligne Catégorie d’évènement: Indre

Jobs In Grenoble En ligne, 29 mars 2022 09:00, . 29 – 31 mars Sur place 100% GRATUIT http://www.jobsin.fr ?Vous cherchez une formation ou un emploi à Grenoble ou ses alentours ? ? Jobs In Grenoble, l’opération de recrutement online, débarque du 29 au 31 mars 2022 ? http://www.digitallevents.com//www.jobsin.fr) formation ou un emploi à Grenoble ou ses alentours ? ? Jobs In Grenoble, l’opération de recrutement online, débarque du 29 au 31 mars 2022 ? Participez à un événement Jobs In c’est : ✅Participez à expérience virtuelle inédite entièrement conçue pour booster votre carrière. ✅Rencontrez de nombreuses entreprises de tous les secteurs proposant des offres de tous les types de contrats (CDI, CDD, Alternance, Stage…). ✅Utilisez une plateforme simple et intuitive. Jusqu’à un mois avant le salon vous pouvez créer votre compte et optimiser votre profil en déposant votre CV sur la plateforme pour que les recruteurs qui participent à l’événement puissent le consulter. ✅Accédez à un job board regroupant plus des centaines d’offres actualisées et, programmez des entretiens avec recruteurs ou discuter en direct avec eux. ✅Suivez des conférences animées par nos partenaires et les recruteurs. Evidemment que l’événement est gratuit et accessible à tous, quel que soit votre niveau d’étude et d’expérience. ? Pour participer à l’événement rien de plus simple :

1- Rendez-vous sur www.jobsin.fr

2- Préparez votre profil et renseignez votre CV

3- Connectez vous le jour j pour échanger avec les recruteurs N’attendez plus pour rejoindre l’aventure ! ❗❕Vous êtes recruteur ou organisme de formation et souhaitez participer au salon ? Contactez l’agence au 04 28 38 49 15 ou rendez-vous sur www.digitallevents.com ❗❕ À bientôt sur Jobs In Grenoble ! ? En ligne France Indre mardi 29 mars – 09h00 à 17h00

mercredi 30 mars – 09h00 à 17h00

jeudi 31 mars – 09h00 à 17h00

