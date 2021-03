Saint-Avé centre ville Morbihan, Saint-Avé EN LIGNE : jeu « Unanimo » en breton centre ville Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Avé

EN LIGNE : jeu « Unanimo » en breton centre ville, 17 mars 2021-17 mars 2021, Saint-Avé. EN LIGNE : jeu « Unanimo » en breton

centre ville, le mercredi 17 mars à 18:00

Nous venons de créer l’association « Brezhoneg E Sant Teve » pour parler breton deux fois par mois. Et nous commencerons mercredi 17 prochain ! **Nous jouerons au jeu « Unanimo » à partir de 18h via une visioconférence « Jitsi ». Possibilité de s’inscrire en équipes.** Pour participer, envoyer un mail à cette adresse : [[brezhonegesantteve@gmail.com](brezhonegesantteve@gmail.com)](brezhonegesantteve@gmail.com)

sur inscription

Rendez-vous en breton proposé par la nouvelle association « Brezhoneg E Sant Teve » centre ville Saint Avé Saint-Avé Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T18:00:00 2021-03-17T19:30:00

