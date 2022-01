Hypno-Café En ligne Catégorie d’évènement: Indre

Hypno-Café En ligne, 9 mars 2022 13:00, . Mercredi 9 mars, 13h00 Sur place Gratuit https://novahypnose.fr/index.php/hypno-cafes/, contact@novahypnose.fr, 0649358089 Un atelier pour démystifier l’hypnose et donner envie à chacune et chacun de franchir le pas pour faire des changements que cela soit en hypnose ou en auto-hypnose Vous avez une problématique et vous ne savez pas à qui vous adresser pour la résoudre. Vous avez déjà entendu parlé de l’hypnose, mais pour l’instant cela reste très flou pour vous. Vous avez des inquiétudes. Ce webinaire est fait pour vous, grâce à la combinaison de thérapies et à mon expérience, je vais vous expliquer ce qu’est l’hypnose, les domaines d’application, comment se déroule une séance. Je vous propose également un jeu ludique pour tester votre réceptivité et en bonus je terminerai par une induction sur le thème de la gratitude. Au plaisir de vous rencontrer, Alain Zenatti contact@novahypnose.fr https://novahypnose.fr En ligne France Indre mercredi 9 mars – 13h00 à 14h00

Détails Heure : 13:00 - 14:00 Catégorie d’évènement: Indre Autres Lieu En ligne Adresse France Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville En ligne Departement Indre

En ligne Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Hypno-Café En ligne 2022-03-09 was last modified: by Hypno-Café En ligne En ligne 9 mars 2022 13:00 En ligne

Indre