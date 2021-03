En ligne : Histoire de l’exposition avec Christian Bernard Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT), 19 mars 2021-19 mars 2021, Toulouse.

L’isdaT invite Christian Bernard, directeur artistique du [Printemps de septembre](https://www.printempsdeseptembre.com/fr), à intervenir tout au long de l’année auprès de ses étudiant·es. Ce séminaire est ouvert au public .

Le propos du séminaire sera essentiellement historique. C’est pourquoi il balaiera la question de l’exposition (prise au sens large de forme plastique de manifestation de l’art) de l’Antiquité à nos jours, à travers de nombreux cas.

### Programme

* Vendredi 19 mars 2021 : Hôtel Sarkis.

* Vendredi 26 mars 2021 : Une trilogie au tournant des années 1990 à la Villa Arson (_No man’s Time, Le Désenchantement du monde, Le Principe de réalité_).

* Vendredi 2 avril 2021 : _One more time_ et autres expositions « dans » la collection du/au Mamco.

### Christian Bernard

Né à Strasbourg en 1950, Christian Bernard est directeur du Printemps de septembre à Toulouse depuis 2016. Il a créé et dirigé le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) de 1994 à 2015. Il a été le directeur artistique et pédagogique de la Villa Arson à Nice de 1985 à 1994. Conseiller artistique régional à la Drac de Lyon de 1982 à 1985, il y a notamment créé le Frac Rhône-Alpes. Dans le domaine de la commande publique, il a, entre autres, été responsable des interventions artistiques sur la ligne B du tramway de Strasbourg et sur le tronçon des Maréchaux est du tramway de Paris. Son activité dans le champ de l’écriture s’est par exemple manifestée dans Petite Forme, éditions Sitaudis, 2012. Après des études de lettres et de philosophie, il a enseigné ces matières en Alsace dans les années 1970.

