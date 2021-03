En ligne : Guérir est-il un pouvoir ? La magie de l’effet placebo Muséum de Toulouse, 18 mars 2021-18 mars 2021, Toulouse.

En ligne : Guérir est-il un pouvoir ? La magie de l’effet placebo

Muséum de Toulouse, le jeudi 18 mars à 18:30

**Dans le cadre de la Semaine du cerveau**

L’effet placebo, qui permet de guérir sans utiliser un médicament contenant un principe actif, est avéré et désormais pris en compte dans le traitement de la maladie. Depuis de nombreuses années, les scientifiques se penchent sur le mystère de ce fameux effet. Comment agit-il ? Qu’est-ce qui active ce pouvoir ?

**En écho à l’exposition « Magies – Sorcelleries », les Jeudis du Muséum vous invitent aux frontières du réel, pour des rencontres sans trucage avec experts et chercheurs. Sur place ou en ligne, goûtez au savoir confortablement assis et laissez-vous porter.**

Vous pensiez que le XXIe siècle chassait la magie ? Divertissement, contact avec l’invisible, illusion technologique et manipulation de l’esprit occupent le terrain de nos modes de vie.

Les pratiques occultes et les mécanismes magiques traversent les siècles pour le pire et le meilleur de nos sociétés.

De l’émerveillement à la chasse aux sorcières, du soin au militantisme, que sont les magies et les sorcelleries d’aujourd’hui, et qui sont ses praticiens ? La frontière entre le rationnel et l’irrationnel semble mince et poreuse.

[Téléchargez](https://www.museum.toulouse.fr/documents/10180/175307136/PAGE+PROG+JEUDIS+MUSEUM+.pdf/885a871a-d2f2-426a-a51d-b88d541b1b1e) le programme complet des Jeudis du Muséum

Retransmission en direct et en différé sur [notre chaine Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA)

### Infos pratiques

Jeudi 18 mars de 18h30 à 20h30 à l’Auditorium du Museum

Entrée libre Accessible en interprétariat LSF en salle. Inscription obligatoire 72 h à l’avance à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Culture

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



