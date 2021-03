EN LIGNE – Futur Africa ou les bonnes graines de l’anthropocène Auditorium du Museum de Toulouse, 27 mars 2021-27 mars 2021, Toulouse.

Auditorium du Museum de Toulouse, le samedi 27 mars à 15:00

L’anthropocène désigne l’époque à partir de laquelle les activités humaines ont significativement impacté l’écosystème terrestre. Ce terme prend de plus en plus de place dans le débat public et constitue un cadre de réflexion majeur pour les débats scientifiques et citoyens.

L’Afrique contemporaine est vive, faite de jeunes talents, d’un réseau de recherche et de scientifiques de plus en plus structuré. Ce continent œuvre, s’interroge et innove pour relever les défis contemporains économiques, sociétaux et climatiques.

Entre grands noms de la recherche en Afrique et personnalités engagées dans des actions concrètes et locales, l’Afrique est en marche et montre ici un visage bien éloigné des clichés occidentaux.

Comment l’Afrique s’inscrit-elle dans ce mouvement ancré dans le 21e siècle ? Quels regards porte-t-elle sur ses transformations ? Quelles perspectives offrent les grands projets de recherche sur le thème des changements environnementaux ?

L’accent sera mis sur ces défis auxquels l’Afrique doit faire face et sur les initiatives inspirantes susceptibles de transformer durablement leur environnement.

Avec **Cheikh M’Bow**, directeur du campus Future Africa, pôle transdisciplinaire de découverte scientifique et d’innovation africaine (Université de Pretoria, Afrique du Sud), **Tanella Boni,** professeur de philosophie et écrivaine (Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire), **Deborah Goffner**, directrice recherche (CNRS Marseille/Dakar – Sénégal), **Lamine Gueye**, directeur du laboratoire international de recherche « Environnement, Santé, Sociétés » (CNRS Dakar- Sénégal).

Rencontre animée par **Lise Laure Etia** journaliste à TV5 Monde, spécialiste de l’actualité de l’Afrique et de sa diaspora.

Une table ronde pluridisciplinaire franco-africaine, entre sciences et philosophie, dans le cadre d’Africa Sciences.

