Landerne Stumdi Landerne EN LIGNE : Forum Stumdi Stumdi Landerne Catégorie d’évènement: Landerne

EN LIGNE : Forum Stumdi Stumdi, 5 mars 2021-5 mars 2021, Landerne. EN LIGNE : Forum Stumdi

Stumdi, le vendredi 5 mars à 18:00

La situation sanitaire actuelle a contraint le service d’accompagnement de Stumdi à envisager l’édition 2021 du forum des métiers lié à la langue bretonne sous une autre forme. L’équipe a donc lancé un site web qui réunit les 29 structures participantes de l’édition 2021. Ces organismes ont été invités à présenter, sous la forme d’une vidéo, leur organisation, les métiers qu’ils exercent ou les formations, études, dispositifs d’accompagnement qu’ils proposent. Le site web sera accessible tout au long du mois de mars, le mois de la langue bretonne à cette adresse :

[[https://servinsertionhench.wixsite.com/foromstumdi2021](https://servinsertionhench.wixsite.com/foromstumdi2021)](https://servinsertionhench.wixsite.com/foromstumdi2021) Il offrira une porte d’entrée commune pour permettre aux publics bilingues d’aller consulter l’information sur les domaines professionnels et métiers liés à la compétence langue bretonne et sur les formations, certifications qui y concourent. **Participants :** Skol-veur Roazhon 2

Skol-veur Brest – UBO

Mirdi Breizh

DDEC

Ti menez Are

Brezhoweb

Deskadurezh Katolik Ar Vro (PAKEK)

Mignoned ar Brezhoneg

Kuzul-departamant Penn-ar-Bed

Pôle Emploi Landerneau

Kuzul ar Brezhoneg

isfec

Arvorig FM

UBAPAR

Orient’Action Finistere Nord

Ti-Embann ar Skolioù- Réseau Canopé

Ti ker landerne

Krank Du

C’hoariva

DAO

Ofis publik ar brezhoneg

Kalanna

BCD

Ti ar vro Landerne Daoulaz

Rouedad Diwan

SKED

IFPS · CHRU Brest

Gratuit

Le forum prendra la forme d’un site internet ressources cette année ! Stumdi Landerneau Landerne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T18:00:00 2021-03-05T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Landerne Autres Lieu Stumdi Adresse Landerneau Ville Landerne