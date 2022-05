Festival des idées Paris – 20 & 21 novembre 2020 En ligne, 20 novembre 2020 10:00, .

20 et 21 novembre 2020 Sur place Gratuit. http://festivaldesidees.paris

La 5ème édition du Festival des idées Paris aura lieu intégralement en ligne

L’Alliance Sorbonne Paris Cité (ASPC) organise la 5ème édition du Festival des idées Paris, les 20 et 21 novembre prochains.

Compte tenu des récentes annonces gouvernementales, le festival aura lieu en format 100 % digital.

ASPC et les intervenants sont toujours motivés et mobilisés pour le maintien des conférences sur un sujet plus que jamais d’actualité :

« Nouvelles normalités » – comment les crises changent le monde ?

Édition 2020 : « Nouvelles normalités »

Cette année, l’actualité s’est imposée. L’apparition de la Covid-19 confronte le monde à des situations inédites, et bouscule notre quotidien.

Ce que nous avons vécu est « hors norme ». Qui aurait imaginé, il y a un an, que nous serions confinés plusieurs mois et que les gestes barrières deviendraient notre quotidien ?

Pour cette édition, nous explorons donc les « Nouvelles normalités », l’évolution des normes – sociales, économiques, écologiques, politiques, sanitaires… – entourés d’intervenants issus de disciplines aussi variées que la sociologie, la littérature, la philosophie, l’astrophysique, la politique, le droit, l’histoire, la psychologie ou le journalisme.

Quelques temps forts du programme

Comment la pandémie nous confronte-t-elle encore plus à nos inégalités ? Les pandémies changent-elles le cours de l’histoire ? Les réseaux sociaux sont-ils le tribunal de la normalité ? Faut-il fuir les grandes villes ? Doit-on arrêter de manger des animaux ? La pandémie va-t-elle renforcer la pollution ? Le débat critique est-il encore possible en France ? Où en est la confiance dans les institutions ? Le monde va-t-il si mal que cela ?

À travers une série de 20 à 25 rencontres de 45 minutes chacune, le Festival des idées Paris propose de décrypter nos nouvelles normalités en présence de spécialistes, sur un ton décalé et chaleureux, propice à l’échange.

• Parmi les personnalités attendues au Festival :

François Taddéi, directeur du CRI

Laetitia Atlani-Duault, anthropologue, directrice de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam

Camille Brunel, journaliste, auteur de La guérilla des animaux (Alma, 2018) et Les métamorphoses (Alma, 2020) en lice pour le Prix Renaudot 2020

Sophie Bécherel, journaliste

François Héran, sociologue, démographe, professeur au Collège de France

Ettore Recchi, sociologue

Valérie Chansigaud, historienne de l’environnement

Maria Melchior, épidémiologiste

Matteo Barsuglia, physicien

Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences et de l’environnement

Frédéric Worms, philosophe

vendredi 20 novembre 2020 – 10h00 à 21h00

samedi 21 novembre 2020 – 10h00 à 21h00