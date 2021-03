Toulouse Les Abattoirs Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Festival Cinélatino Les Abattoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

En ligne : Festival Cinélatino Les Abattoirs, 19 mars 2021-19 mars 2021, Toulouse. En ligne : Festival Cinélatino

du vendredi 19 mars au dimanche 28 mars à Les Abattoirs

### Cinélatino se dédouble pour faire vivre les cinémas d’Amérique Latine ! Une sélection de films de la programmation de la 33e édition sera visible du 19 au 28 mars en ligne [sur le site online.cinelatino.fr](https://online.cinelatino.fr). Plus de 100 films dont les compétitions seront proposées aux publics et aux professionnel·les. Et comme un festival est aussi une fête, les organisateurs ont prévu un grand week-end du 9 au 13 juin pour montrer les hommages à la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos et au grand acteur chilien Alfredo Castro; mais aussi reprendre les films primés, cette fois avec tambours et trompettes, c’est-à-dire apéros, concerts et fiestas. ### Les dates à retenir **> En ligne du 19 au 28 mars** Plus d’une centaine de films à visionner en ligne, les compétitions, des rencontres live avec des réalisateur.trices, des tables rondes en ligne… **> En salle du 9 au 13 juin** Hommage aux deux invité·es d’honneur en leur présence : l’acteur fétiche de Pablo Larraín, Alfredo Castro et la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos, projection films primés, Cycle Détours d’été en région… ![]() ### Programmation en ligne, du 19 au 28 mars Cette année, le festival met en exergue la thématique de _ »L’Humour »_, il mettra à l’honneur Alfredo Castro, grand acteur chillien et traitera le travail de Sarah Maldoror, réalisatrice antillaise… Retrouvez aussi tous les soirs en live à 19h, sur les réseaux sociaux, l’équipe du festival qui vous apporte des éclairages sur les films en compétition, et à 17h30, 19h30 et 22h30, des rencontres avec les réalisateur.trices. ![]() ### Plus d’infos [Toute la programmation sur le site du Festival Cinélatino](https://www.cinelatino.fr/node/10786) //www.youtube.com/embed/pYDHyHWnPd0 ![]() ### Infos pratiques Accès à la plateforme, [online.cinelatino.fr](https://online.cinelatino.fr/) : * Films accessibles depuis la France

* Nombre de connexions limité aux jauges de chaque film

3 € le film à l’unité / 5 € le pack jeune public / 20 € le Pass illimité Offre spéciale valable jusqu’au 18 mars : 15 € le Pass illimité Les séances en ligne associées aux rencontres sont des séances

Culture Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:59:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:59:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T00:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Les Abattoirs Adresse 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse